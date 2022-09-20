Выпуск лекарств от старения могут наладить в России в ближайшие 10 лет

Российские ученые разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения, который увеличивает продолжительность и качество жизни.

Об этом сообщает ТАСС.



Весь цикл испытаний с последующим выходом на рынок специалисты ожидают в течение 10 лет. Пока лабораторные исследования показали, что препарат, который назвали «Пластомитин», продлевает жизнь животным: мышам, дрозофилам, рыбам, собакам, кроликам.



В основу препарата легло вещество SkQ1, разработанное под руководством академика МГУ Владимира Скулачева. Это мощный антиоксидант, на основе которого уже разработаны и доступны на рынке глазные капли, которые также борются со старением, мазь для заживления ран и линейка косметических средств.