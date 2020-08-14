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Выпускники Петрозаводского техникума городского хозяйства сдали демонстрационный экзамен

Новости. Экономика
18:30, 14 Августа 2020
фото: © Петрозаводский техникум городского хозяйства
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Первыми демонстрационный экзамен сдали 16 студентов третьего курса, обучающихся по профессии "Мастер отделочных строительных и декоративных работ".

Во исполнение поручения президента РФ, уже третий год в нашей стране проводится апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport).

Петрозаводскому техникуму городского хозяйства присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Малярные и декоративные работы". Для этого в техникуме оборудована мастерская, на которую были выделены значительные денежные средства из бюджета Республики Карелия, приобретены оборудование, инструменты, расходные материалы.



Первыми демонстрационный экзамен сдали 16 студентов третьего курса, обучающихся по профессии "Мастер отделочных строительных и декоративных работ". Качество выполненных заданий–модулей оценивалось независимыми экспертами. По итогам их совместной работы и были выставлены итоговые оценки.

В 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйств осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Документы можно направить до 25 августа через операторов почтовой связи общего пользования, посредством электронной почты техникума ptghabit@mail.ru, с использованием онлайн-формы заявления на сайте техникума.

Для зачисления в техникум необходимо в срок до 27 августа 2020 года предоставить Уведомление о намерении обучаться в ГАПОУ РК "Петрозаводский техникум городского хозяйства".

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебных корпусов имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение здесь.

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