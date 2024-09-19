Выпускнику Коткозерской школы Ивану Авксентьеву, погибшему в годы Чеченской войны, установили мемориальную доску

В минувшие дни в стенах Коткозерской школы состоялась торжественная линейка, посвященная открытию мемориальной доски.

В минувшие дни в стенах Коткозерской общеобразовательной школы состоялась торжественная линейка, посвященная открытию мемориальной доски выпускнику учебного заведения — Авксентьеву Ивану, погибшему в годы Чеченской войны.

Мероприятие посетил заместитель начальника территориального Управления Росгвардии полковник Сергей Услугин. Офицер почтил память солдата и напомнил всем присутствующим о том, как важно хранить память о наших героях-земляках, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Председатель организации ветеранов Виктор Яржомбек поблагодарил представителей Росгвардии за помощь в подготовке и проведении мероприятий, посвященных открытию мемориальной доски ефрейтору Авксентьеву И.А. и вручил благодарственные письма военнослужащим ведомства.

Иван Авксентьев родился 20 мая 1980 года. В 9 классе окончил Коткозерскую общеобразовательную школу и поступил в речное училище. Когда юноше исполнилось 18 лет он решил пойти в армию.

Иван начал службу в Агалатово Ленинградской области, затем в Архангельской области обучился военному поварскому искусству и после этого в Лебяжьем, в воинской части 33-ей отдельной бригады оперативного назначения служил в офицерской столовой.

Спустя некоторое время часть, в которой служил солдат, отправили в Чечню. 9 января 1980 года русская колонна двигалась по направлению из Гудермеса в город Грозный и в районе Аргуна попала в засаду. 19-летний Иван погиб на месте от полученных ранений. Указом Президента России 12 июля 2000 года он награжден посмертно орденом Мужества.