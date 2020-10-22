Выросла задолженность по зарплате в сфере соцуслуг и здравоохранения Карелии

Задолженность по зарплате в сфере здравоохранения и социальных услуг в Карелии за сентябрь выросла на 9,2%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия". В документе содержатся данные о долгах на предприятиях и в других организациях республики по состоянию на 1 октября.

Общая сумма задолженности в области здравоохранения и социальных услуг составила 6,2 млн рублей. Во всех остальных сферах в сентябре долги или сократились или остались на прежнем уровне. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".