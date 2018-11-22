Выросли продажи "сегежских" бумажных мешков

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ООО "Сегежская упаковка", один из ключевых активов Segezha Group (входит в АФК "Система") в Карелии по выпуску индустриальной и потребительской бумажной упаковки, выходит на рекордные показатели реализации готовой продукции в 2018 году.
Согласно уточненному прогнозу, объем реализации мешков в 2018 году составит порядка 590 млн. шт., что на 23% выше показателей предыдущего года.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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