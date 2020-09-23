Выросшая из-за коронавируса безработица в Карелии теперь сокращается, заявил Корсаков

Уровень безработицы в Карелии, выросший из-за пандемии коронавируса, стабилизировался в августе и начал снижаться в сентябре.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства республики вице-премьер Игорь Корсаков.
"Официально безработными было признано 21800 человек, что в 2 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Но сегодня у нас ситуация с безработицей к концу августа стабилизировалась", - сказал вице-премьер.
По его словам, в сентябре началось сокращение безработицы.
О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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