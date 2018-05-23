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Новости. Криминал
14:35, 23 Мая 2018

Вышедшую из банка пенсионерку ограбили в Петрозаводске

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В столице Карелии сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже.

Как рассказали в МВД Карелии, ранее в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка. Она рассказала, что днем на одной из улиц на Ключевой неизвестный мужчина выхватил у нее сумку с пенсионными сбережениями и документами.

Выяснилось, что потерпевшая получила деньги в одном из банковских учреждений, а затем направилась в магазин. По пути на улице Репникова к ней подошел злоумышленник, отобрал сумку и скрылся в направлении Ключевского карьера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на берегу водоема некоторые вещи, принадлежащие женщине. Опрошены возможные очевидцы происшествия.

Проанализировав полученную информацию, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний житель Петрозаводска, который был задержан по месту жительства.

По его словам, пожилую женщину, получающую деньги он приметил возле банковского учреждения. Затем пошел за ней, выжидая подходящий момент для совершения преступления. У подозреваемого изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2018-05-23 15:47:35
Не исправляет их исправительная система. Вторая ходка должна быть последней. Сопливые законы. Когда писать законы будете для нашей страны и наших людей, не оглядываясь на католический Запад? Мы другие, сказал президент. Люди пожилые имеют право на защиту. Вкалывали всю жизнь, укрепляли страну и получили в итоге грабёж от уголовника. Теперь всего боитесь после репрессий. Как бы чего не сказали западники и Улицкие. Так жить нельзя.
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