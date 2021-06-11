Высокая пожарная опасность сохранятся в Карелии

МЧС предупреждает о сохранении высокой пожарной опасности в лесах республики на 13 и 14 июня.

По информации Карельского Гидрометцентра, 13 июня в большинстве районов региона прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), с 14 июня местами по республике сохранится высокая пожарная опасность.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Ранее Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах.