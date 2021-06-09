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Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах

Новости. Общество
16:12, 10 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

Соответствующий приказ сегодня, 10 июня, подписал и.о. министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщили в Минприроды региона.

Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов организуют совместные посты на въездах в леса.

Речь идет об ограничении пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов.

Режим ограничения действует до 1 июля включительно.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Минприроды напомнили, что в Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.

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Комментарии

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Козьма
2021-06-10 16:25:16
Чего то творят чинуши , а чего так и не понял .
Гость
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