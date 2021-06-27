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«Высокая смертность и отсутствие вакцин»: новый вирус, передающийся от летучих мышей, выявлен в Индии

Новости. Общество
19:40, 27 Июня 2021
фото: pixabay

В Индии выявили у летучих мышей вирус Нипах, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одним из самых опасных в мире заболеваний.

Как сообщает Газета.ру, о находке говорится в препринте статьи, опубликованной в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Этот вирус передается людям, съевшим фрукты, на которых была слюна зараженной летучей лисицы или летучей мыши. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.

В Индии уже было четыре вспышки заболевания вирусом Нипах. В 2001 и 2007 годах его обнаружили в штате Западная Бенгалия. В 2018 и 2019 годах — в штате Керала.

По словам ученых, они с марта 2020 года изучали образцы 80 рукокрылых видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к этому смертельному вирусу.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», — говорится в исследовании специалистов.

При этом они отметили, что это открытие требуется изучать и дальше, так как из этого обзора нельзя сделать какие-либо выводы из-за небольшой выборки летучих мышей.

Подобные вирусы вызывают опасения также на фоне пандемии коронавируса, который, по одной из версий, также перешел к людям от летучих мышей. Пандемия длится уже полтора года и со временем вирус начал мутировать. В частности, в октябре прошлого года в Индии был зафиксирован новый — индийский — штамм B.1.617. У него есть три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Их отличие заключается в мутациях в спайковом белке.

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Комментарии

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ДЖОН
2021-06-27 20:02:51
Это называется "Мойте фрукты перед едой и руки тоже. И желательно специальными растворами для этих целей".
User
2021-06-27 19:54:04
Опять будут принудительно вакцинировать?
кир
2021-06-27 19:48:21
В Китае когда-то, не так давно, птиц массово уничтожали. А в Индии не могут летучих мышей? Могут, да не хотят. Будут мстить Англии за колониализм, - предположил кот.
Гость
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