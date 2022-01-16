Выставка работ фотографа Семена Майстермана откроется в Петрозаводске

В столице Карелии откроется выставка работ фотокорреспондента Семена Майстермана, посвященная 90-летию со дня рождения автора.

Выставка откроется сегодня в Петрозаводском государственном университете. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

«Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения фотокорреспондента Семена Ароновича Майстермана. Многие шедевры мастера, созданные в разных уголках Советского Союза и России, в Арктике и даже на Северном полюсе, по праву считаются классикой отечественной фотожурналистики. Он во многом был первым: первым снял дозаправку бомбардировщиков в воздухе, первым запечатлел, как появляются на свет детеныши гренландского тюленя в Белом море. Он побывал в самых разных уголках мира, встречался со многими известными людьми и оставил потомкам бесценный архив», — заявил губернатор.

Парфенчиков сказал, что за каждым кадром, сделанным Семеном Майстерманом, — целая эпоха.

Фотожурналист Семен Майстерман скончался весной 2015 года на 83-м году жизни.