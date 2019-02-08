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Новости. Культура
18:40, 08 Февраля 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Выставка выдающегося русского живописца Василия Поленова откроется в Петрозаводске

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Открытие выставки "Василий Поленов. Возвращение в гимназию" состоится в Музее изобразительных искусств Карелии 15 февраля в 16 часов, сообщили в Минкультуры республики.

Для выдающегося русского живописца Василия Дмитриевича Поленова, чьи произведения стали любимыми многими поколениями людей в нашей стране, этот год юбилейный – ему исполняется 175 лет.

Юность Василия Поленова тесно связана с Олонецким краем. Начиная с 1855 по 1881 год большая и дружная семья Поленовых весной, летом и осенью проводила время у себя в усадьбе в деревне Имоченцы среди первозданной природы северного края (ныне Лодейнопольский район Ленинградской области). В 1861–1863 годах отец художника Дмитрий Васильевич служил в Петрозаводске, а будущий живописец Василий Поленов учился в Олонецкой мужской гимназии (сейчас в этом здании располагается Музей изобразительных искусств Республики Карелия).

Музей ИЗО Карелии впервые проводит выставку, посвященную этому выдающемуся мастеру. Проект стал возможным благодаря многолетним партнерам музея – "Государственному мемориальному историко-художественному и природному музею-заповеднику В.Д. Поленова", который предоставил для экспонирования уникальные рисунки и акварели мастера, выполненные в период пребывания в Имоченцах. У посетителей выставки будет возможность оценить мастерство владения карандашом и других членов семьи – матери художника Марии Алексеевны и сестер Веры и Елены Поленовых.

Впервые будут представлены документы семьи Поленовых, хранящиеся в Национальном архиве Карелии, который также является партнером в этом проекте. В залах музея будет звучать музыка, созданная В. Поленовым, а медиаконтент, предоставленный Виртуальным филиалом Государственного Русского музея, поможет раскрыть мир художника, его поистине возрожденческие возможности – как художника, музыканта, театрала и просветителя.

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