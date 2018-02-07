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Новости. Культура
17:20, 07 Февраля 2018

Выставку про хюгге откроют в Петрозаводске

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В городском выставочном зале представит выставку "Все будет хюгге!" мастеров из Вологодской области.

На выставке, которая откроется 8 февраля, представлены выразительная авторская керамика Евгении Арсеньевой и графические работы Елены Логиновой в окружении гобеленов Светланы Синяевой.

Дизайнерский опыт и подход авторов проявились в создании внутри экспозиции нескольких инсталляций, помогающих более ярко раскрыть красоту выставочных объектов, будь то птицы, помещенные в детскую кроватку или пышно декорированный обеденный стол.

"Мы черпали вдохновение, вглядываясь в причудливые формы, которые рисуют ветки деревьев, разглядывая кофейную гущу на дне кружки, глядя на благородно-грустные поверхности старых, потертых винтажных вещей… Иногда хотелось принести домой целый лес: коряги, засохшие травы, кусок старого ржавого железа. Мы творили, предпочитая потертые текстуры новенькому и блестящему, а камерную атмосферу – пафосу", - говорят авторы о своем проекте.

Хюгге - датское слово, которое означает способность ценить обычные вещи и наслаждаться моментом. Это понятие, означающее особую атмосферу счастья.

Время проведения выставки: с 8 февраля по 4 марта.

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