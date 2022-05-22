Выставку в «Поезде Победы», который приедет в Петрозаводск, пополнили экспонатами о современной Украине

Железнодорожный состав «Поезд Победы» с выставкой о Великой Отечественной войне прибудет 23 мая в Петрозаводск с новой экспозицией, посвященной современной Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

«В этом году выставка дополнилась новой экспозицией, которая представляет свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР: подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма. Мультимедийные материалы рассказывают о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах», — говорится в сообщении.

В Петрозаводске «Поезд Победы» доступен для посещения с 23 по 25 мая: 23 и 24 мая выставка будет работать с 10.00 до 19.30, 25 мая с 10.00 (время окончания выставки в этот день пока не определено).

Для посещения экспозиции необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта: https://поездпобеды.рф/registration/.