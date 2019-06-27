Выставленные на аукцион исторические здания в Петрозаводске упали в цене

Здания бывшего кинотеатра "Победа" и бывшего "Детского мира", которые уже третий год пытается продать торговый холдинг "Лотос", упали в цене.

Планируемая сумма сделки по продаже кинотеатра "Победа" на пр. Ленина снизилась до 79 млн рублей – это на 28 млн меньше, чем в 2016 году.

Бывший "Детский мир" на ул. Дзержинского подешевел на 69 млн рублей.

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