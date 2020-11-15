Выставленные жителям поселка Кетроваара счета проверяют на обоснованность и законность

Также будет проведена оценка жилых домов на признание их аварийными и непригодными для проживания, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Жители поселка Кетроваара пожаловались на неправомерное начисление платы за жилищные и коммунальные услуги. Для проверки фактов нарушений жилищного законодательства в Лахденпохский район выезжали сотрудники республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. Они осмотрели дома №22 и №28 по улице Мира и приняли обращения граждан. Разъяснения по вопросу оплаты жилищных и коммунальных услуг также были даны в ходе встречи с участием главы Элисенваарского сельского поселения.

Как рассказал глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов, в свое время жильцы домов не выбрали самостоятельно управляющую компанию, которая бы обслуживала их жилой фонд. Так как в большинстве своем жилье муниципальное, вопрос решили местные власти.

Администрация неоднократно проводила конкурс по выбору управляющей компании, которая бы обслуживала их жилой фонд. Конкурсы были признаны не состоявшимися, так как на них никто не вышел. По результатам заседания специальной комиссии был заключен прямой договор с УК, которая согласилась работать в поселке. Обслуживанием общего имущества многоквартирных домов, находящихся на территории Элисенваарского сельского поселения, стало заниматься ООО "Лахденпохская управляющая компания".

В счетах граждан указаны всего три услуги, которые они обязаны оплатить: социальный найм, вывоз мусора и непосредственно работа управляющей компании. Ни за центральное отопление, ни за водоснабжение плата не начислялась. В среднем в месяц начисленный платеж составляет 360 рублей. Значительная сумма в платежных документах обусловлена накопившейся в течение продолжительного времени задолженностью, а также начисленных пени. Долги жителей составляют от 1 до 10 тыс. рублей.

"Сейчас различные ведомства проводят проверки, в том числе обоснованности и законности выставления жителям поселка счетов. Но до сегодняшнего времени жители не обращались к нам с жалобами на оказание услуг со стороны управляющей компании. Аварийные ситуации, возникавшие в домах, устранялись своевременно", - рассказал Олег Болгов.

По словам руководителя района, соответствующая комиссия проведет оценку домов на их признание аварийными и непригодными для проживания. В этом случае администрация района будет обязана предоставить жителям новые жилые помещения.