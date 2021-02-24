Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вандалы осквернили воинское захоронение в Карелии (ФОТО) 6
24.02.2021 14:44
Россиянин засудил банк за "любопытство" 1
24.02.2021 19:40
Автомобиль после ДТП выбросило под поток встречного транспорта в Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 07:25
Сотрудник сотовой компании в Карелии продал мошенникам данные о шести абонентах 5
24.02.2021 15:12
В Петрозаводске иномарка, уходя от столкновения, вылетела на тротуар с пешеходами (ВИДЕО) 10
24.02.2021 16:27
За последние 24 часа еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:35

Высунулся: внедорожник в Сортавале спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:38, 25 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" 24 февраля в 16.05 запечатлела момент ДТП, которое произошло на пересечении улиц Карельской и Ленина.

На видео зафиксировано, как внедорожник, пытаясь пересечь перекресток, выехал на центр дороги, не предоставив преимущества легковушке – и произошло ДТП, в котором "провокатор" не пострадал.

Легковой автомобиль, уходя от столкновения с внедорожником, ушел в сторону и столкнулся с поворачивающим направо авто.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

Сегодня 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»