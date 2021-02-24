Высунулся: внедорожник в Сортавале спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" 24 февраля в 16.05 запечатлела момент ДТП, которое произошло на пересечении улиц Карельской и Ленина.

На видео зафиксировано, как внедорожник, пытаясь пересечь перекресток, выехал на центр дороги, не предоставив преимущества легковушке – и произошло ДТП, в котором "провокатор" не пострадал.

Легковой автомобиль, уходя от столкновения с внедорожником, ушел в сторону и столкнулся с поворачивающим направо авто.