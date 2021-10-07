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Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море

Новости. Происшествия
07:25, 07 Октября 2021
фото: «КП»-Мурманск»/ Личный архив

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Частное прогулочное судно «Фаворит», потерпевшее крушение в Белом море, шло из райценра Карелии в Мурманск.

Напомним, сигнал бедствия с судна поступил днем 5 октября со стороны Кандалакшского залива. На борту было пять человек, включая четверых пассажиров. Судно выходило в море на рыбалку. Плот с тонущего судна прибило волнами к берегу, однако спасатели никого в нем не нашли.

Как пишет «КП»-Мурманск«, спасти пока что удалось лишь одного из потерпевших крушение — 20-летнего Кирилла Комиссарова, которого уже выписали из больницы. Его мать Оксана Комиссарова погибла, как и капитан Андрей Ардуванов — его тело нашли у берега. Отец Кирилла, Константин Комиссаров, был владельцем судна. Его и его брата — механик Михаил Комиссаров все еще ищут. Поиски осложняются сильным ветром и двухметровыми волнами.

Девушка выжившего мурманчанина рассказала „КП“-Мурманск», что же произошло в день трагедии.

Отчалив в воскресенье, 3 октября, из Беломорска, вместе со своей семьей Кирилл возвращался домой на катере в Мурманск. Рыбачить никто не собирался.

— Погода была хорошей, все было нормально. Пробоин в корпусе не нашли, двигатель был исправен. Уже вечером того дня они подходили к берегу Кольского полуострова, но с ними связались военные и сказали, что они находятся в квадрате учений. За ними отправили военный корабль, который их сопровождал до безопасной зоны, — поделилась Валерия, передавая слова молодого человека.

Из безопасной зоны северяне вышли утром 4 октября, а спустя несколько часов резко начался шторм. Они пытались добраться до Кандалакши, но это было трудно, так как судно шло против волн и ветра. Так продолжалось до утра 5 октября, когда и произошло непоправимое.

— Когда заметили, что вода попала в машинное отделение, Кирилл, его отец Константин и механик Михаил спустились туда и устранили течь, стали откачивать воду. Константин сказал сыну подняться в рулевую рубку и доложить об устранении утечки капитану Андрею. Кирилл поднялся, доложил, и как раз в этот момент большая волна накрыла катер — судно положило на бок и начало затапливать, — рассказала девушка.

Отец Кирилла со своим братом остались в машинном отделении и не смогли спастись, а капитан судна, сам Кирилл и его мама выбрались из катера. Они втроем плыли на спасательном круге к берегу. Добраться до суши живым удалось лишь одному.

— Кирилл тащил маму на себе, и она умерла у него в руках, еще до приезда скорой помощи, а капитана он был не в силах тащить. Его тело нашли утром. Михаила и Константина нужно искать на борту с помощью водолазов, — отметила Валерия.

Матери Кирилла было 47 лет. А его отец 6 октября должен был отметить свой 49-й день рождения…

Спасатели уже нашли «Фаворит» — оно лежит в нескольких метрах от берега, но обследовать его не могут из-за сильных волн.

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