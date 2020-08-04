Вызванные коронавирусом потери бюджета Карелии снова компенсируют из Москвы

Минфин России перечислил Карелии дополнительные средства для компенсации потерь бюджета республики, связанных с сокращением доходов республиканской казны из-за коронавируса.

Размер второго транша составил 358 млн рублей. Ранее Карелии была перечислена дотация на сумму 1,8 млрд рублей.

Карелия получила финансирование вместе с другими российскими регионами.

"Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции… Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", - пояснили в пресс-службе министерства финансов Карелии.

По данным Минфина, налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии в первом полугодии сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но вызвано это не только последствиями эпидемии.

О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".