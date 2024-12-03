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Житель Карелии, попавшись пьяным за рулем, усугубил своё положение попыткой дать инспекторам взятку

Новости. Криминал
13:25, 04 Декабря 2024
фото: © Следком Карелии / ВК

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В суд направили уголовное дело о взятке сотруднику полиции, фигурант - житель Сегежского округа.

Следователи Сегежи Следкома Карелии завершили  расследование уголовного дела о приготовлении к даче взятки в значительном размере.

Следствие установило, что летом текущего года экипаж ДПС Сегежского округа выявил несоответствующее требованиям движение автомобиля в городе. Проверка установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем в отношении него были составлены административные материалы.

Осознавая, что ему грозит лишение права управления автомобилем, мужчина неоднократно, игнорируя предупреждения сотрудников полиции об уголовной ответственности, предлагал инспекторам ДПС взятку 60 тысяч рублей, чтобы его не привлекали за нарушения правил дорожного движения.

В итоге фигурант не смог довести свои действия до конца.

Расследование уголовного дела было завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее за аналогичное преступление был осужден житель Муезерского района.

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