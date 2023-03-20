«Взлетели» цены на турпоездки из Карелии в Закавказье

Стоимость туров из Карелии в Закавказье в феврале выросла более чем на 81% по сравнению с январем.

Средняя цена на одного человека превысила 54856 рублей.

Это следует из данных Карелиястата о потребительских ценах на товары и услуги за февраль.

Темпы роста цен на туры в Закавказье оказались намного выше, чем в другие страны, учитываемые в мониторинге.

Например, поездка в Египет подорожала на 30,5% - в среднем до 78688 рублей на человека.

Средняя стоимость поездки в Турцию выросла на 5,2% (до 42326 рублей), в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 1,8% (118575 рублей),

Тур на Черноморское побережье России в феврале стоил в среднем 25639 рублей, что на 6,2% больше, чем в январе, а экскурсионная поездка по стране подорожала на 3,3% - до 14720 рублей.