Взносы жителей Карелии на капремонт лежат мертвым грузом в банках

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Общая сумма неизрасходованных взносов жителей Карелии на капремонт достигла 600 млн рублей, и эти деньги не приносят никакой пользы республике.
Такое заявление на совещании в правительстве Карелии сделал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
"Все деньги, все остатки лежат в банках под 0%. Не могу понять почему это происходит. Достаточно большие суммы там лежат – более 600 миллионов, которые должны работать", – сказал Цицин, назвав это "вопиющим фактом".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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