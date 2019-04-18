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Новости. Экономика
16:17, 18 Апреля 2019
фото: © Евгений Курсков/ТАСС, архив

Взносы жителей Карелии на капремонт лежат мертвым грузом в банках

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Общая сумма неизрасходованных взносов жителей Карелии на капремонт достигла 600 млн рублей, и эти деньги не приносят никакой пользы республике.

Такое заявление на совещании в правительстве Карелии сделал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"Все деньги, все остатки лежат в банках под 0%. Не могу понять почему это происходит. Достаточно большие суммы там лежат – более 600 миллионов, которые должны работать", – сказал Цицин, назвав это "вопиющим фактом".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Tamsulozin
2019-04-18 16:57:19
А почему они лежат под 0%?? Может потому, что банкам не пришлось «гоняться за клиентами», госдурка приняла закон и всех обязали платить дань?
Деньги обесцениваются, банки зарабатывают
12345
2019-04-18 16:44:47
и размер взноса не забывают увеличивать каждый год
Изя
2019-04-18 16:35:34
"Все деньги, все остатки лежат в банках под 0%. Не могу понять почему это происходит. Достаточно большие суммы там лежат – более 600 миллионов, которые должны работать", – сказал Цицин, назвав это "вопиющим фактом".

Чтобы это понимать , надо понять , что у руля власти в республики стоят неэффективные "управленцы-приставы" , которые не умеют и не знают как управлять регионом , как зарабатывать и тратить с пользой для экономики и людей средства .Вот такие дела , Цицин !!!!((((((( :) Приезжай к нам почаще удивляться )))) :)
Неравнодушный
2019-04-18 16:20:48
Если так чудовищно обесцениваются, можно было бы пока временно их не взимать.
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