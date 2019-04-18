Взносы жителей Карелии на капремонт лежат мертвым грузом в банках

Общая сумма неизрасходованных взносов жителей Карелии на капремонт достигла 600 млн рублей, и эти деньги не приносят никакой пользы республике.

Такое заявление на совещании в правительстве Карелии сделал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"Все деньги, все остатки лежат в банках под 0%. Не могу понять почему это происходит. Достаточно большие суммы там лежат – более 600 миллионов, которые должны работать", – сказал Цицин, назвав это "вопиющим фактом".

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