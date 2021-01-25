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Взорвавшийся Nokia 3310 травмировал школьника

Новости. Общество
19:10, 26 Января 2021
фото: Reuters
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Белорусского школьника травмировал взорвавшийся аккумулятор телефона.

Об этом сообщается на сайте МЧС Белоруссии, передает "Лента.ру".

Инцидент произошел вечером 24 января. По словам спасателей, смартфон Nokia 3310 загорелся после взрыва аккумулятора. В это время гаджет находился на зарядке. Судя по всему, рядом с загоревшимся аппаратом лежал ребенок 2005 года рождения. Школьник получил ожоги.

Пострадавшего госпитализировали, ему поставили диагноз — термический ожог левого бедра. В МЧС заметили, что причина возгорания уточняется.

Судя по сообщению, ребенок пострадал во время зарядки перевыпущенной версии Nokia 3310, представленной в мае 2017 года. В начале 2018 года компания выпустила еще одну версию модели 3310 с поддержкой 4G и Wi-Fi.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях нельзя ставить смартфон на зарядку. По его словам, аппарат не рекомендуется подключать к розетке, если телефон нагрелся, либо если он мокрый. Также девайс не стоит заряжать, если его батарея вздулась.

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