Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал

В столице Карелии в пятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадал человек.

ЧП произошло сегодня ранним утром в пятиэтажном жилом доме на улице Ригачина, 26 в Петрозаводске. В здании взорвался газ. Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что перед этим жильцы сообщили о запахе газа. О произошедшем Любарский написал в соцсети и назвал случившееся «хлопком». Дом, где случилось ЧП, обслуживает «Карелгаз».

«Сегодня в 5.30 поступило сообщение о запахе газа в пятиэтажном жилом доме № 26 на улице Ригачина. Квартира, жители которой обратились в оперативные службы, была немедленно отключена от газоснабжения. При проверке квартиры этажом выше произошел хлопок. Возгорание ликвидировано, жилец с ожогами доставлен в БСМП. Одна квартира пострадала от хлопка газа, квартиры этажами ниже залиты при тушении пожара», — заявил Владимир Любарский.

МЧС по Карелии сообщило, что пожар был ликвидирован в 7.20.

В настоящее время дом отключен от газа. Как пояснил Владимир Любарский, предварительной причиной ЧП является нарушение требований эксплуатации: с плиты была сорвана пломба, открыт вентиль, у жильца имеется крупный долг за газ. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования производилось в минувшем декабре.

«„Карелгаз“ проводит обследование всего внутриквартирного и внутридомового оборудования. Ситуация находится на контроле», — сообщил мэр Петрозаводска.