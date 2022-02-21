890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Сильный ветер обрушится на Карелию
23.02.2022 15:18
В Петрозаводске полицейские нашли мужчину, пытавшегося отобрать телефон у женщины с коляской 1
23.02.2022 10:12
Власти района Карелии: обезвреживание одной бродячей собаки обходится в 29 тысяч рублей 10
23.02.2022 16:29
ЕС ввел новые санкции против России 4
Сегодня 00:10

Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал

Новости. Происшествия
09:45, 24 Февраля 2022
фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

В столице Карелии в пятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадал человек.

ЧП произошло сегодня ранним утром в пятиэтажном жилом доме на улице Ригачина, 26 в Петрозаводске. В здании взорвался газ. Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что перед этим жильцы сообщили о запахе газа. О произошедшем Любарский написал в соцсети и назвал случившееся «хлопком». Дом, где случилось ЧП, обслуживает «Карелгаз».

«Сегодня в 5.30 поступило сообщение о запахе газа в пятиэтажном жилом доме № 26 на улице Ригачина. Квартира, жители которой обратились в оперативные службы, была немедленно отключена от газоснабжения. При проверке квартиры этажом выше произошел хлопок. Возгорание ликвидировано, жилец с ожогами доставлен в БСМП. Одна квартира пострадала от хлопка газа, квартиры этажами ниже залиты при тушении пожара», — заявил Владимир Любарский.

МЧС по Карелии сообщило, что пожар был ликвидирован в 7.20.

В настоящее время дом отключен от газа. Как пояснил Владимир Любарский, предварительной причиной ЧП является нарушение требований эксплуатации: с плиты была сорвана пломба, открыт вентиль, у жильца имеется крупный долг за газ. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования производилось в минувшем декабре.

«„Карелгаз“ проводит обследование всего внутриквартирного и внутридомового оборудования. Ситуация находится на контроле», — сообщил мэр Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 8
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 6
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Чтиво

22.02.2022 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»