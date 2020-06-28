Взрывотехники Карелии уничтожили минометные снаряды (ФОТО)

Схрон боеприпасов времен войны был обнаружен в районе села Алакуртти в лесном массиве вблизи реки Кутсайоки, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.
Специалисты-взрывотехники уничтожили 22 боеприпаса времен Великой Отечественной Войны, которые обнаружили члены добровольной народной дружины.
В схроне находились 20 минометных снарядов и 2 противотанковые мины германского производства.
До прибытия взрывотехников место обнаружения находилось под контролем пограничников.
Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной Войны нашли в поселке Пуйккола Сортавальского района.
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