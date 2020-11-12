World Skills Russia – 2020 "Молодые профессионалы Карелии" формирует кадровый резерв для лидеров индустрии

В Петрозаводске состоялось официальное закрытие открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы Карелии World Skills Russia – 2020".

Конкурсные работы 190 участников по компетенциям 27 профессий оценивали 205 экспертов. Основной состав конкурсантов - студенты образовательных учреждений Республики Карелия от 16 до 22 лет.

Они соревновались в следующих секциях: ремонт и обслуживание легкового автомобиля, охрана труда, геодезия, электромонтаж, дошкольное и школьное воспитание, медицинский и социальный уход, программные решения для бизнеса, строительство, реставрация памятников деревянного зодчества, лесозаготовка, туризм. Обладатели золотых медалей представят Республику Карелия весной в отборочных соревнованиях СЗФО на право участия в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который запланирован на май-июнь 2021 года.

В церемонии награждения победителей приняла участие директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" (Segezha Group, входит в АФК "Система") Нелли Лебедева. Она вручила дипломы лучшим специалистам в секции "Охрана труда", конкурсные мероприятия для которых проводились на базе автотранспортного техникума.

Нелли Лебедева поздравила победителей и подчеркнула уверенность в том, что рабочие профессии будут весьма востребованы уже в ближайшем будущем. В подкрепление своих слов, она отметила поступательное развитие промышленности в Российской Федерации и в качестве примера привела инвестиционный проект "Segezha Запад". Директор также сообщила, что руководство Segezha Group придает большое значение проведению таких профессиональных конкурсов, как чемпионаты World Skills. Подобные мероприятия способствуют повышению квалификации трудовой молодежи, позволяют начинающим специалистам обмениваться опытом, помогают компаниям успешно пополнять кадровый резерв производств.

"Нам в команду нужны молодые грамотные и целеустремленные специалисты. Мы даем им возможность развиваться, повышать уровень своего образования. На нашем предприятии высокая квалификация и результативный труд объективно способствуют карьерному росту Будучи ответственным работодателем, АО "Сегежский ЦБК" уделяет пристальное внимание и сфере охраны труда. Сотрудники работают на современном оборудовании, своевременно информируются о всех аспектах техники безопасности", - подчеркивает Нелли Лебедева.