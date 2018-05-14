YouTube назвал самых популярных музыкантов в России

На ресурсе теперь есть раздел хит-парадов, в котором отображаются предпочтения пользователей в зависимости от географического положения.

По результатам на конец апреля и начало мая самым популярным исполнителем у россиян стал Егор Крид. На втором месте оказался эпатажный кумир молодёжи Элджей, а замыкает тройку лидеров украинский дуэт "Время и стекло", сообщает "Лайф".

В топ-лист также вошли Jah Khalib, "Ленинград", Loboda, Matrang, Pharaoh и другие.

Самым популярным клипом стал "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, за ним последовал "Миллион алых роз" Егора Крида, а третье место занял "Одним целым" рэпера Pharaoh.

Лучшими песнями стали "Миллион алых роз" Егора Крида, "Медуза" Matrang и трек Black группы GAZIROVKA.