За борьбу с ковидом студентов-медиков в Карелии назвали "героями нашего времени" и вручили награды

самым активным студентам мединститута ПетрГУ и медицинского колледжа, которые работали с зараженными COVID-19, вручили благодарственные письма, а также общественную награду – нагрудный знак "Герой нашего времени".

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, доставить лекарства пациентам, которые проходят лечение на дому, сделать сотни телефонных звонков за смену, помочь участковым терапевтам на приеме – эту и другую работу выполняют волонтеры из числа студентов-медиков с начала пандемии коронавируса. Они оказывают реальную помощь, учитывая, что именно на терапевтическую службу легла колоссальная нагрузка.

Ребята не раз слышали в свой адрес слова благодарности от пациентов и от медицинского персонала за доброе сердце и отзывчивость. Самым активным студентам мединститута ПетрГУ и медицинского колледжа, которые работали с зараженными COVID-19, "Молодая гвардия" вручила благодарственные письма, а также общественную награду – нагрудный знак "Герой нашего времени".

Помимо волонтеров, в больницах и поликлиниках республики многие студенты проходят практику, трудятся наравне со своими старшими коллегами в ковид-отделениях и на приеме пациентов. Всего в медицинских организациях сейчас работают 533 студента. Конечно, для всех молодых специалистов, которые сейчас оказались на переднем плане борьбы с короноавирусом и всплеском заболеваемости ОРВИ, это бесценный опыт, позволяющий максимально быстро вырасти в профессиональном плане. Но главное, что они помогают сконцентрировать усилия для того, чтобы в трудных условиях спасать жизни и здоровье людей.

Отмечены и старшие наставники студентов. Сотрудникам медицинского колледжа Елене Базегской и Юлии Орешкиной вручены медали "За жертвенное служение".