За что прокурор попросил 16 лет колонии экс-спикеру горсовета Петрозаводска Боднарчуку

Гособвинение попросило 16 лет колонии строгого режима и 100 млн штрафа для экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Так, 17 ноября, в Петрозаводском городском суде прокурор Кирилл Кутилов выступил с обвинительным заключением по делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

Яркую и эмоциональную речь гособвинителя Геннадий Боднарчук слушал с улыбкой, заранее, видимо, предполагая, что финал будет феерическим.

В результате зачитанного почти по ролям обвинения прокурор Кутилов резюмировал.

- Считаю, что по всем преступлениям, совершенным подсудимым, в качестве основного должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. С учетом общественной значимости совершенных подсудимым преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, дискредитировавших органы муниципальной власти, полагаю, что менее строгий вид наказания в данном случае не будет отвечать принципам справедливости и не обеспечит достижения целей наказания: исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом материального положения Геннадия Павловича Боднарчука, а также обстоятельств совершенных им преступлений, связанных в том числе с регулярным им получений в течение продолжительного времени взяток от предпринимателей в особо крупном размере, полагаю необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа. Кроме того, принимая во внимание, что все совершенные им преступления связаны с занимаемой им должностью председателя Петросовета, считаю необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности. В соответствии с пунктом "в" ч.1 ст. 58 УК РФ наказание ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Почему прокурор попросил для Боднарчука наказание в виде 16 лет лишения свободы и штраф в 100 млн рублей, читайте здесь.