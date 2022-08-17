Детали коррупционной схемы в горнопромышленном комплексе Карелии раскрылись в суде

Выяснились детали возможной преступной схемы по получению взяток от горнопромышленников, в создании которой обвиняют экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии Юрия Ефименко.

Во вторник, 23 августа, Петрозаводский суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Юрия Ефименко, которого обвиняют в 21 эпизоде получения взяток. По версии обвинения, экс-чиновник Ростехнадзора брал деньги у предпринимателей, чьи фирмы специализировались на горных работах. Взамен фигурант коррупционного дела якобы обещал бизнесу покровительство и выдачу необходимых согласований. Процесс ведет судья Петрозаводского суда Наталья Федичева.

На первом заседании суда стало известно, что Юрий Ефименко мог действовать в преступной связке с подчиненным ему инспектором, а деньги в виде взяток могли направляться бизнесменами на счета фирмы, подконтрольной фигуранту коррупционного дела.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».