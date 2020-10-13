За девять месяцев в Карелии родились 3462 ребенка

При поддержке программы "Родовый сертификат" в Карелии за девять месяцев на свет появились 1 740 мальчиков и 1 662 девочки, сообщил Фонд социального страхования республики.

Так, 104 семьи стали богаче на двух малышей сразу, в 6 семьях родились тройни.

С 2006 года на Фонд соцстрахования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также в части диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, на основании родовых сертификатов.

Средства, направляемые Фондом соцстрахования РФ, получают женские консультации - за медицинские услуги, оказанные в период беременности женщин, родильные дома - за услуги в период родов и послеродовой период, детские поликлиники - за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни. Также в текущем году добавилась дополнительная услуга, оплачиваемая в рамках программы, - оказание женщинам в период беременности бесплатной правовой, психологической и медико-социальной помощи.

За 9 месяцев текущего года по программе "Родовый сертификат" отделение Фонда социального страхования направило на счета лечебных учреждений Карелии более 38 млн рублей за фактически оказанные медицинские услуги.