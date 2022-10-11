За два дня пешеходы в Карелии 50 раз нарушили правила дорожного движения

В Госавтоинспекции республики привели статистику нарушения ПДД пешеходами за субботу и воскресенье.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в минувшие выходные, 15 и 16 октября, пешеходы в Карелии совершили 50 нарушений правил дорожного движения.

В число нарушителей попали 7 пешеходов, которые шли по дорогам вне населенных пунктов, не имея световозвращающих элементов.

Так, в Пряжинском районе инспекторы ДПС остановили пешехода, который шел по обочине дороги в темноте без световозвращающих элементов на одежде. В отношении мужчины составили административный протокол, а также объяснили ему правила безопасности и вручили светящийся аксессуар.

В ГИБДД напомнили, что нарушение дорожных правил пешеходом влечет административный штраф в размере пятисот рублей.