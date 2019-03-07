За два месяца около 140 семей в Карелии обратились за ежемесячной выплатой из маткапитала

За январь-февраль 138 семей обратились за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала, сообщили в ПФР Карелии.

Всего с января 2018 года в Карелии заявления на ежемесячную выплату оформили 518 семей, на эти цели ПРФ Карелии перечислил 41, 9 млн рублей.

Право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала имеют семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Доход на каждого человека в семье не должен превышать 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина за 2 квартал предыдущего года. Для жителей Карелии эта сумма составляет 21 279 руб.

Размер ежемесячной выплаты в нашей республике в 2019 году равен 12 330 руб.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

При первом обращении ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, представив документы, необходимые для ее назначения.

Заявление о продлении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала можно направить дистанционно, используя Личный кабинет на сайте ПФР.