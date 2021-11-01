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За два выходных дня сотрудники ГИБДД остановили 25 потенциальных убийц за рулем

Новости. Общество
15:30, 01 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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За минувшие выходные дни на дорогах республики автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 25 водителей, которые находились в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года нетрезвые водители совершили 57 дорожных аварий, в которых погибли 8 человек и 76 травмированы.

В Пряжинском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение 45-летним водителем с признаками опьянения, управляющим автомобилем Mercedes. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали - 0.57 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлены административные материалы, его ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, водители ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения.

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