За два выходных дня сотрудники ГИБДД остановили 25 потенциальных убийц за рулем

За минувшие выходные дни на дорогах республики автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 25 водителей, которые находились в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года нетрезвые водители совершили 57 дорожных аварий, в которых погибли 8 человек и 76 травмированы.

В Пряжинском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение 45-летним водителем с признаками опьянения, управляющим автомобилем Mercedes. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали - 0.57 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлены административные материалы, его ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, водители ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения.