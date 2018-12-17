За год в Карелии при наезде авто на препятствие пострадал 41 человек

Обществоведение

Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.