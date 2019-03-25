За год в Карелии у 130 человек обнаружили туберкулез

В республике эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Это обусловлено большим количеством лиц, не прошедших флюорографическое обследование более 2-х лет, а также снижением охвата иммунодиагностикой детей и подростков.

В 2018 году в Карелии зарегистрировано 130 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 20,88 на 100 тысяч населения, в РФ – 41,96. Удельный вес туберкулеза органов дыхания составляет – 98,5%, внелегочного – 1,5%.

В 6 районах республики показатели заболеваемости выше среднереспубликанского уровня: Олонецкий – в 2,1 раза, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский – в 1,9 раза, Пряжинский – в 1,4 раза, Пудожский – в 1,3 раза.

Показатель заболеваемости сельского населения составил 15,58 на 100 тысяч населения, городского населения – 22,18.

Зарегистрировано 5 случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей до 17 лет, показатель заболеваемости составил 3,96 на 100 тыс. населения, РФ – 9,81.

С 2016 года в республике отмечается снижение заболеваемости туберкулезом среди детей до 17 лет на 38,7%, а также количества бациллярных больных на 35,3%.