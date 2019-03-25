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Новости. Общество
08:50, 25 Марта 2019
фото: ТАСС / Руслан Шамуков

За год в Карелии у 130 человек обнаружили туберкулез

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В республике эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Это обусловлено большим количеством лиц, не прошедших флюорографическое обследование более 2-х лет, а также снижением охвата иммунодиагностикой детей и подростков.

В 2018 году в Карелии зарегистрировано 130 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 20,88 на 100 тысяч населения, в РФ – 41,96. Удельный вес туберкулеза органов дыхания составляет – 98,5%, внелегочного – 1,5%.

В 6 районах республики показатели заболеваемости выше среднереспубликанского уровня: Олонецкий – в 2,1 раза, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский – в 1,9 раза, Пряжинский – в 1,4 раза, Пудожский – в 1,3 раза.

Показатель заболеваемости сельского населения составил 15,58 на 100 тысяч населения, городского населения – 22,18.

Зарегистрировано 5 случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей до 17 лет, показатель заболеваемости составил 3,96 на 100 тыс. населения, РФ – 9,81.

С 2016 года в республике отмечается снижение заболеваемости туберкулезом среди детей до 17 лет на 38,7%, а также количества бациллярных больных на 35,3%.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-25 10:44:12
Туберкулёз в регионе вызван социальной неустроенностью людей. Плохое питание, бедность, безработица, частые стрессовые ситуации являются причинами заболевания туберкулёзом. Профилактика этого заболевания тоже оставляет желать лучшего.
Изя
2019-03-25 10:56:28
zanoza, А где они сами то "профилактики" , чот не видел и не слышал про таких В Карелии :)
Zim
2019-03-25 10:11:25
И сколько среди заболевших привитых?
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