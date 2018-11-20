За игрушечную машинку юному петрозаводчанину придется ответить по-взрослому

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В торговом центре 18-летний петрозаводчанин украл странный набор товаров, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувшую пятницу, 16 ноября, в 14.53 группа задержания Росгвардии выехала на сработку тревожной сигнализации в один из торговых центров столицы республики.
Там гражданин пытался вынести без оплаты интересный набор: две бутылки минеральной воды, два ролла, акустическую систему, светодиодный фонарик и игрушечную машинку. Задержанному в этом году исполнилось 18 лет, сумма ущерба позволяет говорить о перспективе возбуждения уголовного дела.
Молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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