За какую партию вы бы проголосовали на выборах (ОПРОС)

Если бы выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали, – новый опрос "Столицы на Онего".

В сентябре 2021 года нас ждут большие выборы. В Карелии избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, а также Заксобрания Карелии, а жители Петрозаводска еще и выбрать новый состав Петросовета.

Выборы будут проходить как по партийный спискам, так и в одномандатных округах, когда можно будет проголосовать за конкретных кандидатов, выдвинутых партиями или самовыдвиженцев.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?

Проголосовать можно здесь.