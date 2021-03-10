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За какую партию вы бы проголосовали на выборах (ОПРОС)

Новости. Общество
15:19, 11 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Если бы выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали, – новый опрос "Столицы на Онего".

В сентябре 2021 года нас ждут большие выборы. В Карелии избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, а также Заксобрания Карелии, а жители Петрозаводска еще и выбрать новый состав Петросовета.

Выборы будут проходить как по партийный спискам, так и в одномандатных округах, когда можно будет проголосовать за конкретных кандидатов, выдвинутых партиями или самовыдвиженцев.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-03-11 16:12:42
ни за кого, они все не наши
zanoza
2021-03-11 16:07:37
Хоть за Бабу Ягу ,только не за ЕР! Не доказала эта партия свою состоятельность. Члены этой партии способны только под себя грести загребущими ручонками на страну и народ им глубоко плевать. Театральный критик об этом постоянно говорит :)
Вася
2021-03-11 16:04:29
Ну да,партий нет,одна партия,один Путин.
Вася
2021-03-11 16:03:06
Средняя заработная плата в Финляндии достигла почти 280 тыс. рублей в месяц
Беня
2021-03-11 16:03:04
Я б добавил пункт "чума на оба ваших дома" :)
stranger
2021-03-11 15:57:28
"Против всех" - самый честный кандидат.
zanoza
2021-03-11 16:04:39
stranger, так нет теперь такой графы в бюллетени :)
врунофф
2021-03-11 15:54:51
Офф со своими протестанутыми клоунами проголосует у молекулы, на мосту, на пеньке, на багажнике, и в подворотне . И еще пару раз, когда от полиции будет убегать с воплями - как же они нас боятся !
тетка
2021-03-11 15:49:44
"испорчу бюллетень" и "не пойду навыборы" - это все в пользу ЕР.
zanoza
2021-03-11 16:03:55
тетка, именно так!
кир
2021-03-11 15:47:52
На Алиханова работаете?
тетка
2021-03-11 15:46:05
Против всех!
zanoza
2021-03-11 16:09:28
тетка, так нет теперь такой графы в бюллетени.
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