За какую партию вы бы проголосовали на выборах (ОПРОС)

Если бы выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали, – новый опрос "Столицы на Онего".
В сентябре 2021 года нас ждут большие выборы. В Карелии избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, а также Заксобрания Карелии, а жители Петрозаводска еще и выбрать новый состав Петросовета.
Выборы будут проходить как по партийный спискам, так и в одномандатных округах, когда можно будет проголосовать за конкретных кандидатов, выдвинутых партиями или самовыдвиженцев.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?
Проголосовать можно здесь.
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