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Новости. Общество
11:34, 04 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

За карельского министра ответили районные власти

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Обращение жительницы села Нюхча в министерство образования Карелии "отфутболили" в администрацию Беломорского района?

Вопрос о закрытии муниципального образовательного учреждения Беломорского района "Нюхотская основная общеобразовательная школа" в настоящее время не рассматривается. Об этом говорится в официальном ответе заместителя главы районной администрации Елены Котиновой на обращение жительницы Нюхчи Светланы Поповой, которая в январе нынешнего года инициировала сбор подписей граждан под петицией в защиту сельских школ Карелии. Петицию поддержали уже свыше 50 тысяч человек.

По словам Котиновой, "перевод учащихся для продолжения обучения в других образовательных учреждениях будет осуществляться только по заявлениям родителей". "В настоящее время администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район" не располагает официальными данными, предусматривающими проведение оптимизационных мероприятий в отношении МОУ "Нюхотская ООШ", - говорится в письме районных властей, отправленном из Беломорска 29 января.

Как рассказала "Столице на Онего" Светлана Попова, свое обращение она адресовала министру образования Карелии Александру Морозову, однако ответ почему-то пришел из районной администрации, куда Попова не обращалась. Жительница села попросила министра рассказать, какие действия по реорганизации Нюхотской школы и переводу учащихся в другие образовательные учреждения планируют республиканские власти. Однако, судя по всему, министерство образования Карелии переслало это обращение в районную администрацию, а ее руководство, как выяснилось, не располагает "официальными данными, предусматривающими проведение оптимизационных мероприятий в отношении МОУ "Нюхотская ООШ".

Примечательно, что ответ на свое обращение Светлана Попова получила только 4 февраля, на следующий день после того, как в Нюхче прошла встреча жителей села с главой Беломорского района Алексеем Ухановым. На этой встрече Уханов заверил нюхчан, что в сельской школе сохранят все классы, а само образовательное учреждение не будет закрыто никогда.      

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