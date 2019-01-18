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Новости. Политика
11:31, 18 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

"За красивыми сюжетами скрывалась банальная истина: нас просто грабят"

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В интервью "Столице на Онего" Евгений Ульянов подвел итоги 2018 года и поделился мнением, как будет развиваться политическая ситуация в России и Карелии.  

"Я думаю, что 2018 год можно назвать переломным, - считает лидер карельского отделения КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ульянов. - Главный политический итог – это революция, которая произошла в сознании людей. Они перестали верить пропаганде и всему тому вранью, что льется через телевизоры.  Достаточно вспомнить, сколько раз каждому из нас попытались влить в уши, что "пенсионная реформа" – это благо, она приведёт к резкому подъёму пенсий и благосостоянию пенсионеров. Наверное, сотни. То же самое с повышением НДС, якобы оно не отразится на ценах. И что? Народ не поверил. Потому что за красивыми сюжетами скрывалась банальная истина: нас просто грабят. С этими двумя законами – о повышении пенсионного возраста и повышении ставки НДС - в карман залезли к каждому, украли у каждого. Причем значительные суммы.

Неудивительно, что в сознании людей произошли определенные сдвиги. Как результат, они начали участвовать в протестных акциях, причем на митинги приходили даже те, кто раньше никогда этого не делал. Мы в Карелии провели несколько митингов против "пенсионной реформы", в одном только Петрозаводске их было четыре, и они собрали рекордное число участников. На первый митинг КПРФ на Студенческом бульваре пришло около тысячи человек. Такого давно не было.

Антинародные законы, принятые правительством и Госдумой, привели к   тому, что рейтинги президента и "Единой России" осенью рухнули до рекордно низких отметок – менее 30 процентов. И это по данным официальных социологических центров, которые занимают провластную позицию. Так что в реальности цифры еще ниже. Партия власти и ее ставленники стали проигрывать оппозиционным партиям и кандидатам на региональных выборах. В Карелии выборов республиканского уровня не было в 2018 году, но у нас перед глазами примеры других регионов, где "Единая Россия" не получила большинства в органах законодательной власти и проиграла губернаторские кампании. КПРФ победила в Хакасии, Орловской, Ульяновской, Иркутской областях. Выиграла она и в Приморье, но у КПРФ украли эту победу. Практически везде, где в 2018 году состоялась выборы, наша партия улучшила свои позиции, а единороссы ухудшили. И я думаю, что это только начало.

И еще я бы отметил один немаловажный момент. Перестала работать схема: "царь хороший, бояре плохие". Особенно это стало заметно после подписания президентом закона о повышении пенсионного возраста. Люди стали понимать, что именно президент Путин несет личную ответственность за всю антинародную политику, которую проводит в стране власть, сверху донизу. Именно он ответственен за вопиющее социальное неравенство, за миллионы нищих и за коррупцию, которая за эти 18 лет достигла в России небывалого уровня. За то, что кучка олигархов захватила все природные богатства страны и получает от этого миллиарды, при этом, более 22 миллионов россиян живет за чертой бедности, имея доходы ниже прожиточного минимума.

Если раньше в регионах люди были готовы голосовать на губернаторских выборах, за кого угодно, узнав, что кандидат – ставленник Путина, то сейчас это перестало помогать.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-01-18 11:59:57
Уже правили огромной страной и всё развалили. Чего вопите, бездари? Веры вам нет никакой.
Сергей
2019-01-18 11:47:37
Единственный "трезвый" политик в Республике. Уверен, что многие думают также (уж не идиоты), но держась за свои кресла, не вякают. Ну что делать, стадо послушных баранов.
Гость
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