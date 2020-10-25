За кражу 12 тысяч рублей житель Карелии получит 8 лет тюрьмы

Мужчина дважды переводил деньги с чужих банковских карт на свой счет, сообщили в прокуратуре Карелии.

В начале июля житель Кеми из дамской сумочки своей знакомой украл банковскую карту, принадлежащую ее матери. Владея информацией о пин-коде карты, мужчина попросил своего приятеля, который не был в курсе о его преступных намерениях, снять и перевести 7600 рублей.



Через два месяца, в начале сентября, осужденный с чужого телефона перечислил себе 4300 рублей через мобильный банк.



Во время совершения преступлений злоумышленник был условно осужден. До окончания испытательного срока оставалось менее полугода.

Вину в совершении преступлений осужденный признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Ущерб возместил в полном объеме.

Мужчина был приговорен к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет.