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Новости. Общество
16:19, 12 Апреля 2018

За ложный донос об избиении участковым жительницу Карелии ждет суд

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В Сортавале уличили во лжи женщину, сообщившую, что ее избил участковый, рассказали в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 16 февраля участковый уполномоченный, находясь на службе, по указанию дежурного прибыл в одну из квартир в городе Сортавала, для разбирательства в связи с заявлением 44-летней женщины о применении к ней насилия со стороны родственника. В квартире полицейский получил от женщины объяснения, а затем уехал в отдел полиции.

Через некоторое время после этого заявительница по телефону сообщила оперативному дежурному отдела полиции о том, что участковый, получавший у нее объяснения, избил ее.

В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершенном преступлении. Однако следователи установили, что никакого преступления в отношении женщины совершено не было, а заявление она написала, преследуя личные интересы.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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