За месяц в Карелии ликвидировали 165 фирм

В Карелии фирмы ликвидируются в два раза чаще, чем регистрируются новые, сообщили в Карелиястат.

Карелиястат предоставил статистику по количеству вновь зарегистрированных и ликвидированных юридических лиц за август 2018 года.

Так, в августе 2018 года количество вновь зарегистрированных юридических лиц составило 76 единиц, а количество официально ликвидированных юридических лиц - 165 единиц.