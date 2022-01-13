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За минувшие сутки 15 детей в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:41, 14 Января 2022
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 14 января.

По данным на 14 января, в Карелии за сутки было выявлено 15 случаев коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11071. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 11 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10977.

Напомним, за сутки в Карелии был выявлен 201 инфицированный, выздоровели 215 человек, зарегистрировано пять смертей.

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