За минувшие сутки 15 детей в Карелии заразились коронавирусом

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 14 января.

По данным на 14 января, в Карелии за сутки было выявлено 15 случаев коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11071. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 11 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10977.

Напомним, за сутки в Карелии был выявлен 201 инфицированный, выздоровели 215 человек, зарегистрировано пять смертей.