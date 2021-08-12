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За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заболели 14 детей

Новости. Общество
09:34, 16 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Всего за время пандемии коронавирусом заразились 5694 ребенка, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 15 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5779. За сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 19 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5263.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 161 жителя республики, зарегистрирована 1 смерть. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 58617 человек, умерли 750 пациентов.

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