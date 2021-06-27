За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 167 человек

Лишь пятеро из них были привиты, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 28 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 622. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 167 жителей республики, из них 162 непривитых. Заболели — 161, средней тяжести — 41, и 19 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находятся 778 пациентов, из них пятеро крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49807 человек.

За сутки выздоровели еще 69 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47321 человек.