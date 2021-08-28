За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 32 ребенка

За это же время поправились от коронавирусной инфекции 42 ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 32 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6185 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 42 ребенка.

Всего за время пандемии в Карелии излечились 5811 детей.

Ранее сообщалось, что в Карелии от коронавируса за минувшие сутки умерли четыре человека, выздоровели за это же время 192 пациента.