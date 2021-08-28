Четыре смерти от коронавируса были зарегистрированы в Карелии за сутки

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Карелии достигло 779 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 31 августа зафиксировано четыре смерти от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса возросло до 779. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей Карелии, из них все 156 не были привиты. Заболели 155 человек, в состоянии средней тяжести находятся 42 пациента, двое — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 583 человека, из них 7 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 61114 человек.

За сутки выздоровели еще 192 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 57755 человек.