За минувшие сутки на дорогах Карелии зарегистрировано 30 ДТП

Аварии происходят из-за того, что водители не учитывают погодные и дорожные условия, не соблюдают дистанцию, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В ДТП, которые произошли 2 января, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоиспекция Карелии напоминает водителям о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать дистанцию.

"Чаще всего наледь образуется при подъездах к пешеходным переходам и перекресткам, на мостах. Уважаемые водители, выбирайте скорость движения в соответствии с дорожными условиями!", - информируют сотрудники Госавтоинспекции Карелии.

В Госавтоиспекции предупреждают, завтра в республике ожидаются 20-ти градусные морозы в Лоухском, Кемском, Беломорском районах. В южных районах морозов не прогнозируют. Вечером в Суоярвском районе температура опуститься до -20.