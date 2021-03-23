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За минувшие сутки в 85 регионах России было проведено 265 тысяч тестов на коронавирус

Новости. Общество
11:34, 24 Марта 2021
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Всего же в России за время пандемии провели свыше 118 миллионов тестов, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 483 471 человек.

Выздоровели 4 098 400 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 10 355 человек.

Летальных случаев за все время: 96 219, за минувшие сутки зарегистрирован 401 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 118,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки – 265 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 марта остаются 484 760 человек.

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